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Матч Англии и Мексики за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 отложили из-за грозы

Матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Мексики перенесли на час из-за грозы, передает BBC. По местным правилам безопасности, игра не может стартовать до тех пор, пока не пройдет 30 минут с момента последнего удара молнии в радиусе 13 км от стадиона.

Матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Мексики перенесли на час из-за грозы, передает BBC. По местным правилам безопасности, игра не может стартовать до тех пор, пока не пройдет 30 минут с момента последнего удара молнии в радиусе 13 км от стадиона.

Матч должен был начаться в 3:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Победитель в этой игре в ¼ финала сыграет со сборной Норвегии, которая сегодня обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Этот матч состоится 12 июля. Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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