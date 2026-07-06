Матч Англии и Мексики за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 отложили из-за грозы

Матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Мексики перенесли на час из-за грозы, передает BBC. По местным правилам безопасности, игра не может стартовать до тех пор, пока не пройдет 30 минут с момента последнего удара молнии в радиусе 13 км от стадиона.
Матч должен был начаться в 3:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.
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