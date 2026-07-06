Матч Англии и Мексики за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 отложили из-за грозы

Победитель в этой игре в ¼ финала сыграет со сборной Норвегии, которая сегодня обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Этот матч состоится 12 июля. Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.