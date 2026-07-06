Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Холанд сравнялся с Месси и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд в воскресенье, 5 июля, сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе в рамках ЧМ-2026.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд в воскресенье, 5 июля, сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе в рамках ЧМ-2026.

В ходе матча с командой Бразилии футболист забил два мяча на 79-й и 90-й минутах. Теперь на текущем мировом первенстве на счету Холанда семь голов.

Норвежцы обыграли футболистов из Бразилии со счетом 2:1 и они вышли ¼ финала чемпионата мира. Единственный мяч в составе Бразилии забил звездный нападающий Неймар (90+10, пенальти).

До этого президент США Дональд Трамп позвонил в ФИФА, чтобы остановить действие красной карточки бомбардира сборной на ЧМ-2026 Фоларина Балогана.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, в свою очередь, отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем после матча ⅛ финала ЧМ-2026, который прошел в Филадельфии.

Кроме того, сборная Аргентины с трудом одержала победу над командой Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше