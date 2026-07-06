Матч Мексики и Англии в ⅛ финала ЧМ-2026 перенесли из-за грозы

Ранее футболисты сборной Мексики приняли решение вернуть часы Rolex, которые им ранее подарил американский видеоблогер SteveWillDoit. Каждому футболисту был вручён отдельный экземпляр часов. Сам блогер заявил, что общая стоимость подарка составила около $1 млн, а цена одной модели варьировалась от $30 тыс. до $90 тыс. В Кодексе этики ФИФА указано, что игрокам запрещено принимать подарки, которые могут превышать символическую ценность или влиять на их решения.