Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал обстановку на поле боя на Украине. Он подчеркнул, что американские чиновники выступают против наступательных операций ВСУ. Джей Ди Вэнс напомнил о прошлой такой неудачной попытке. Он назвал стратегической катастрофой контрнаступление в 2023 году, цитирует политика газета The Times.