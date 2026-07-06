Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал обстановку на поле боя на Украине. Он подчеркнул, что американские чиновники выступают против наступательных операций ВСУ. Джей Ди Вэнс напомнил о прошлой такой неудачной попытке. Он назвал стратегической катастрофой контрнаступление в 2023 году, цитирует политика газета The Times.
Вице-президент США призвал Киев придерживаться оборонительной тактики. Он также сообщил, что переговоры о мире ведутся.
«Практически весь западный мир, включая президента Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — признал Джей Ди Вэнс.
Украинские боевики стремительно теряют позиции. Им не удалось сохранить и важный укрепрайон — Константиновку. Боевики ВСУ сбежали на северо-запад разрозненными группами.