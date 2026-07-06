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Во Франции погиб мэр Локмарья Русло после перепалки в порту

Во Франции задержан подозреваемый после гибели мэра Локмарья.

Источник: Комсомольская правда

Мэр французской коммуны Локмарья Доминик Русло погиб после конфликта с владельцем прогулочного судна. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источник.

«Доминик Русло, мэр Локмарья скончался в субботу вечером после того, как вступил в перепалку с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале», — говорится в материале.

Причины конфликта между мужчинами пока не установлены. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Ранее KP.RU сообщал, что 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до этого неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, его любовница и их сын.

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