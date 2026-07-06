Во Франции погиб мэр Локмарья Русло после перепалки в порту

Ранее KP.RU сообщал, что 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до этого неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, его любовница и их сын.