Во Франции погиб мэр Локмарья Русло после перепалки в порту

Мэр французской коммуны Локмарья Доминик Русло погиб после конфликта с владельцем прогулочного судна. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источник.
«Доминик Русло, мэр Локмарья скончался в субботу вечером после того, как вступил в перепалку с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале», — говорится в материале.
Причины конфликта между мужчинами пока не установлены. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Ранее KP.RU сообщал, что 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Незадолго до этого неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся. В результате пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, его любовница и их сын.