Автор мастер-плана Владивостока: «Столице Приморья не нужны гранитные набережные Москвы»

«Для Москвы гранит — это действительно типичная история. Но мне, например, абсолютно кайф, что у вас здесь бетон. Мне кажется, это очень классное решение, очень локальное. Не каждому городу нужны гранитные набережные. Это очень дорого, и далеко не везде оправдано. У каждого города должны быть свои материалы, свои решения и своя логика развития», — подчеркнула она.