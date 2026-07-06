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Холанд признался, что каждый раз у него появляется новый пик на ЧМ

Норвежец делит лидерство в списке лучших бомбардиров ЧМ с Месси и Мбаппе.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд несколько раз достигал своего пика на нынешнем чемпионате мира, но каждый раз появляется новый пик. Такое мнение он высказал после матча ⅛ финала чемпионата мира с командой Бразилии, его комментарий приводит портал Touchline.

Норвежцы со счетом 2:1 обыграли команду Бразилии в матче ⅛ финала чемпионата мира. Оба гола у норвежцев забил Эрлинг Холанд. На этом турнире он забил уже семь голов. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

«Я несколько раз достигал пика во время этого турнира, но каждый раз появляется новый пик», — сказал Холанд.

Норвежец рассказал о реализации своих голевых моментов: «Если мне достается одна или две возможности, они обычно заканчиваются голом. Я не очень понимаю, что делаю, это просто мой стиль. Все дело в том, чтобы оставаться сосредоточенным, и когда шанс приходит, я точно знаю, что делать».

В четвертьфинале норвежцам предстоит сыграть против победителя матча между сборными Мексики и Англии, который пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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