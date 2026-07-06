Холанд признался, что каждый раз у него появляется новый пик на ЧМ

Норвежец рассказал о реализации своих голевых моментов: «Если мне достается одна или две возможности, они обычно заканчиваются голом. Я не очень понимаю, что делаю, это просто мой стиль. Все дело в том, чтобы оставаться сосредоточенным, и когда шанс приходит, я точно знаю, что делать».