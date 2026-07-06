Никакого льда и сладких соков: Как спасти ребёнка от теплового удара до приезда скорой

«Если вы заметили, что ребёнок перегрелся, действовать нужно быстро, но без паники. Первым делом немедленно перенесите его из жаркой зоны — с пляжа, из душной машины или закрытого помещения — в прохладное место: кондиционируемое помещение или хотя бы густую тень. Снимите всю лишнюю, особенно синтетическую и плотную, одежду, оставив минимум. Обеспечьте приток свежего воздуха: включите вентилятор или обмахивайте ребёнка, но не направляйте холодный поток прямо на лицо, чтобы избежать спазма сосудов», — сказал Ашуров.