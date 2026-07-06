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66-летняя жительница Биробиджана взяла кредит и заняла у знакомых 356 тысяч рублей для «инвестиций»

В Биробиджане пенсионерка перевела мошенникам 356 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане 66-летняя местная жительница стала жертвой дистанционных мошенников. Женщина перевела им более 356 тысяч рублей, поверив в обещания лёгкого заработка на инвестициях. Теперь в полиции возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области, всё началось со звонка в мессенджере. Неизвестный мужчина представился финансовым специалистом и предложил простой способ заработка — инвестиции с высокой доходностью. Собственных денег у пенсионерки не хватало, и мошенник убедил её оформить кредит в банке. Также женщина заняла деньги у знакомых.

Доверившись обещаниям быстрого обогащения, потерпевшая перевела злоумышленникам 356 тысяч рублей. Сразу после этого «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Полиция напоминает: прежде чем вкладывать деньги, проверяйте наличие у компании лицензии Банка России. Не верьте обещаниям гарантированной сверхприбыли — на легальном рынке высокая доходность всегда связана с высоким риском. Настоящие финансовые консультанты не требуют брать кредиты и не торопят с решением. Если вам звонят незнакомцы с предложением вложить деньги — сразу прекращайте разговор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru