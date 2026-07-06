66-летняя жительница Биробиджана взяла кредит и заняла у знакомых 356 тысяч рублей для «инвестиций»

Как сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области, всё началось со звонка в мессенджере. Неизвестный мужчина представился финансовым специалистом и предложил простой способ заработка — инвестиции с высокой доходностью. Собственных денег у пенсионерки не хватало, и мошенник убедил её оформить кредит в банке. Также женщина заняла деньги у знакомых.