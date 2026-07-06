Мошенники придумали схему обмана новосибирцев через подписки в соцсетях

В соцсетях набирает обороты новая мошенническая схема: злоумышленники массово подписываются на аккаунты пользователей, а затем начинают вымогать деньги за отключение накрутки. Как сообщает Telegram-канал «112», если жертва платит или отказывается, она рискует потерять и средства, и доступ к своей странице.