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Мошенники придумали схему обмана новосибирцев через подписки в соцсетях

Эксперты советуют в таких случаях не переводить деньги, сразу блокировать подозрительных подписчиков.

Источник: Freepik

В соцсетях набирает обороты новая мошенническая схема: злоумышленники массово подписываются на аккаунты пользователей, а затем начинают вымогать деньги за отключение накрутки. Как сообщает Telegram-канал «112», если жертва платит или отказывается, она рискует потерять и средства, и доступ к своей странице.

Пострадавшая лайфстайл-блогер Александра рассказала, что после перевода $70 (около 5,4 тыс. рублей) накрутка не прекратилась — мошенники поняли, что её можно «доить», и потребовали ещё $150 (11,6 тыс. рублей).

Девушка отказалась, а у её коллеги вымогали уже $2000 (примерно 155 тыс. рублей). Эксперты советуют в таких случаях не переводить деньги, сразу блокировать подозрительных подписчиков и жаловаться на них администрации платформы.