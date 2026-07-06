В Хабаровске изменится стоимость проезда на автобусном маршруте № 33

Жителей Хабаровска предупреждают об очередном повышении стоимости проезда в автобусах. О своих планах заявила ИА Обедина. На автобусах маршрута № 33 тариф вырастет до 60 рублей уже с 8 июля, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.
В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомления от ИП Обединой Л. В. об изменении с 08.07.2026 тарифа по маршруту № 33−1 на тариф в размере 60 рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске на маршрутах №№ 13, 16В-1, 29К тариф вырастет до 60 рублей, а с 1 июля за проезд в автобусе № 89 надо будет раскошелиться на 67 рублей.