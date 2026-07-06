В Омске магазины ограничили продажу местного сахара в сезон заготовок

В торговых точках Омска установили лимит на покупку сахара местного производства — теперь в одни руки разрешено брать только одну упаковку. Об этом сообщает «СуперОмск».
Точную причину введения ограничения магазины не уточняют. На данный момент цена за килограмм сахара АО «Омское» составляет примерно 65 рублей, в сетевых магазинах — от 70 рублей.
Возможно, повышенный спрос на продукт в июле связан с сезоном заготовок варенья, компотов и других домашних консерваций.
По данным сервиса «Ай мониторинг», с начала года стоимость сахара-песка в регионе выросла на 10,9% — на 7,28 рубля за килограмм, достигнув отметки 74 рубля. При этом цена в Омской области остаётся ниже средней по Сибирскому федеральному округу на 3,6 рубля за килограмм.