В Омске магазины ограничили продажу местного сахара в сезон заготовок

По данным сервиса «Ай мониторинг», с начала года стоимость сахара-песка в регионе выросла на 10,9% — на 7,28 рубля за килограмм, достигнув отметки 74 рубля. При этом цена в Омской области остаётся ниже средней по Сибирскому федеральному округу на 3,6 рубля за килограмм.