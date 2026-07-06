Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии

«Я пытался, пытался. Теперь все, все кончено. Я начал здесь и здесь же закончил», — сказал футболист (цитата по Globo). Он напомнил, что дебютировал за сборную на стадионе «Метлайф» в товарищеском матче против США в 2010 году — на этой же арене в Нью-Джерси прошла и сегодняшняя игра против Норвегии.