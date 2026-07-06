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Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что завершает выступления за национальную команду. Об этом он заявил после матча ⅛ финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1:2. В этой игре Неймар забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти в добавленное время.

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что завершает выступления за национальную команду. Об этом он заявил после матча ⅛ финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1:2. В этой игре Неймар забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти в добавленное время.

«Я пытался, пытался. Теперь все, все кончено. Я начал здесь и здесь же закончил», — сказал футболист (цитата по Globo). Он напомнил, что дебютировал за сборную на стадионе «Метлайф» в товарищеском матче против США в 2010 году — на этой же арене в Нью-Джерси прошла и сегодняшняя игра против Норвегии.

Для 34-летнего форварда «Сантоса» это был четвертый чемпионат мира в карьере. Всего в составе сборной Бразилии Неймар провел 130 матчей, в которых забил 80 голов.

Подробнее о встрече Бразилии и Норвегии — в материале «Ъ» «Норвежский снайпер сыграл на выбивание».

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