Финансист объяснила, кому выплатят пенсионные накопления сразу

В системе обязательного пенсионного страхования единовременная выплата возможна при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), если не хватает стажа или пенсионных баллов. Если стажа и баллов достаточно, то забрать все накопления разом можно только при условии, что расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году — 16 288 рублей, то есть не более 1 628,8 рубля в месяц). Это соответствует максимальной сумме около 440 тысяч рублей.