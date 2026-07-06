LAT: в Калифорнии после Дня независимости арестовали более 400 человек

Количество арестованных в Калифорнии после празднования Дня независимости Соединённых Штатов превысило 400, информирует Los Angeles Times.
«Правоохранители произвели более 400 арестов», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт о драках и разграблении магазина на пляже. Кроме того, толпа пыталась устроить салют и бросала фейерверки в правоохранителей.
В полиции рассказали, что в числе задержанных есть несовершеннолетние.
Напомним, на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке, который использовался для запуска праздничного фейерверка в честь 250-летия независимости США, произошёл пожар.
При стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.