Комсомольчанин оплачивал еду деньгами из украденного кошелька

35-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже кошелька с картами и наличными — ущерб составил около 21 тысячи рублей. Как выяснилось, потерпевший оставил кошелек на терминале в банке. 27-летний местный житель нашел кошелек и забрал из него карты и 15 тысяч рублей наличными. После этого он выбросил кошелек, а деньги потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.