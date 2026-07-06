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Комсомольчанин оплачивал еду деньгами из украденного кошелька

35-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже кошелька с картами и наличными — ущерб составил около 21 тысячи рублей. Как выяснилось, потерпевший оставил кошелек на терминале в банке. 27-летний местный житель нашел кошелек и забрал из него карты и 15 тысяч рублей наличными. После этого он выбросил кошелек, а деньги потратил на продукты.

35-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже кошелька с картами и наличными — ущерб составил около 21 тысячи рублей. Как выяснилось, потерпевший оставил кошелек на терминале в банке. 27-летний местный житель нашел кошелек и забрал из него карты и 15 тысяч рублей наличными. После этого он выбросил кошелек, а деньги потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.