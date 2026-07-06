Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД заявили, что возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет

Более вероятен отказ от бумажных паспортов, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Возвращения к обязательным штампам о браке в паспорте не будет, в будущем более вероятен отказ от самих бумажных паспортов. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое, поэтому вместе с ними вообще все печати уйдут», — сказала Буцкая.

Она добавила, что тем не менее если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто не сможет ему это запретить.

При этом, считает депутат, штамп может быть «раскрытием информации о себе». «Чем меньше у нас различных печатей стоит в документах, которые мы все время куда-то представляем, тем лучше с точки зрения безопасности и сохранения персональных данных», — отметила политик.

По словам Буцкой, госорганы, которым нужна информация о браке граждан, и так имеют к ней доступ в реестровых записях. Поэтому возвращение к обязательным штампам стало бы «шагом назад», подчеркнула она.

С 2021 года отметки в паспортах РФ о браке и о наличии детей были переведены в разряд необязательных, их делают только по желанию граждан.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше