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Прием вести некому: в России сохраняется острая нехватка врачей

В Минздраве РФ сообщили о нехватке 23 тысяч врачей и 63 тысяч медработников.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дефицит медицинских работников не удалось преодолеть. По данным Минздрава, в России не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

По данным экспертов, нехватка медиков сохраняется. Сильнее всего проблемы с терапевтами, неврологами, хирургами и специалистами по работе с УЗИ. Также не хватает ассистентов стоматологов и процедурных медсестер. Нередко медицинским работникам приходится трудиться по совместительству в разных клиниках.

Люди не хотят работать в медицине из-за высокой ответственности, большой нагрузки и низких зарплат. Дефицит кадров закрывают за счет переработок и совместительства, отмечают эксперты. Но это приводит к быстрому выгоранию специалистов и их увольнению, пишут «Известия».