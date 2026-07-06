Прием вести некому: в России сохраняется острая нехватка врачей

Дефицит медицинских работников не удалось преодолеть. По данным Минздрава, в России не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
По данным экспертов, нехватка медиков сохраняется. Сильнее всего проблемы с терапевтами, неврологами, хирургами и специалистами по работе с УЗИ. Также не хватает ассистентов стоматологов и процедурных медсестер. Нередко медицинским работникам приходится трудиться по совместительству в разных клиниках.
Люди не хотят работать в медицине из-за высокой ответственности, большой нагрузки и низких зарплат. Дефицит кадров закрывают за счет переработок и совместительства, отмечают эксперты. Но это приводит к быстрому выгоранию специалистов и их увольнению, пишут «Известия».