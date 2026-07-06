Прием вести некому: в России сохраняется острая нехватка врачей

По данным экспертов, нехватка медиков сохраняется. Сильнее всего проблемы с терапевтами, неврологами, хирургами и специалистами по работе с УЗИ. Также не хватает ассистентов стоматологов и процедурных медсестер. Нередко медицинским работникам приходится трудиться по совместительству в разных клиниках.