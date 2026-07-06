Неймар заявил о завершении выступлений за сборную Бразилии

Этот матч стал для Неймара особенным: он забил гол с пенальти, который стал для него первым в составе сборной с 2023 года. Этот мяч также позволил 34-летнему форварду войти в историю — он стал вторым бразильцем после Пеле, которому удалось отличиться на четырёх разных чемпионатах мира.