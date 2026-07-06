Улицу Шевчука в Хабаровске решили пока не ремонтировать

Во время осмотра выяснилось, что часть улицы Сеченова в границах Корсаковского переулка и улицы Тихой уже привели в порядок. По другим адресам представители мэрии объяснили, когда ждать рабочих и почему ремонт не везде можно начинать прямо сейчас.