Улицу Шевчука в Хабаровске решили пока не ремонтировать

В Хабаровске депутаты законодательной думы региона выехали на проблемные участки дорог после обращений горожан. Состояние улиц Сеченова, 1220 км, Шевчука и Калараша проверили Валерий Постельник, Константин Юров и Ольга Булкова вместе с начальником городского управления дорог и благоустройства Сергеем Егоровым, сообщили в краевом парламенте.
Во время осмотра выяснилось, что часть улицы Сеченова в границах Корсаковского переулка и улицы Тихой уже привели в порядок. По другим адресам представители мэрии объяснили, когда ждать рабочих и почему ремонт не везде можно начинать прямо сейчас.
На улицах Сеченова и Калараша подрядчики уже определены. Дорожная техника должна выйти на объекты в ближайшие дни, старт ремонта запланирован на 6 июля.
На улице Шевчука в границах улиц 65-летия Победы и Оборонной ремонт пока решили не проводить. Рядом идёт активное строительство многоквартирного дома, и тяжёлая техника быстро разбила бы новое покрытие.
«Обращения граждан — это главный ориентир в нашей работе. Такие совместные выезды с профильными специалистами позволяют прямо на месте оценить масштаб проблемы и наметить чёткие пути решения», — отметил председатель думского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Депутаты оставили ситуацию с ремонтом дорог на контроле.