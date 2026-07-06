Южноамериканские нутрии угрожают Германии: их хотят массово отстреливать

Немецкая экосистема может получить серьезный ущерб из-за распространения в стране нутрий из Южной Америки. Эти животные считаются инвазивным видом. У них нет естественных хищников, пишет газета Bild.
Издание утверждает, что животных хотят массово отстреливать для сдерживания роста популяции. Так эксперты планируют сохранить экологический баланс.
«Эти животные уничтожают заросли тростника, тем самым подвергая опасности многие виды птиц, рыб и земноводных. Они также подрывают дамбы, снижая эффективность защиты от наводнений», — сказано в статье.
Ранее нутрию приютили в ДНР. Животное нашли на улицах Донецка местные жители. Они отнесли нутрию в приют. В заведении отметили, что сотрудники основательно подготовились к встрече нутрии.