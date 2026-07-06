В ГД рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября

«Новый порядок — это серьезное упрощение. Особенно для тех, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками. Больше не нужно лишний раз тащить человека в поликлинику за справкой — можно оформить документ через врача или даже в электронном виде. Главное — чтобы информация была в медицинской документации. Бумажная волокита уходит в прошлое», — подытожил Панеш.