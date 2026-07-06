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В ГД рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября

Близкие родственники пациентов смогут получать медицинские справки с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября 2026 года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, а оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники», — сказал Панеш.

Он отметил, что также справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное.

«В-третьих, упрощается выдача справок в электронном виде: больше не нужно получать отдельное согласие пациента на электронную форму. Это большой шаг к цифровизации и доступности медицинской информации», — добавил депутат.

При этом с 1 сентября, по словам Панеша, перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

«Также справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками», — уточнил он.

Парламентарий напомнил, что получать справку на родственника можно будет только в установленных случаях, и все данные должны быть в медицинской карте.

«Новый порядок — это серьезное упрощение. Особенно для тех, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками. Больше не нужно лишний раз тащить человека в поликлинику за справкой — можно оформить документ через врача или даже в электронном виде. Главное — чтобы информация была в медицинской документации. Бумажная волокита уходит в прошлое», — подытожил Панеш.

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