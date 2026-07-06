В Хабаровском крае стартовала «горячая линия» по переселению в регион

В комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края объявили о старте «горячей линии» по переселению в регион. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обратиться с вопросами по номеру 8 (4212) 73−87−52 желающие могут сегодня до 18:00.
В рамках реализации региональной программы переселения интересующимся расскажут о порядке и правилах участия в проекте, а также о мерах социальной поддержки. Помимо этого, по «горячей линии» можно узнать об условиях жилищного обустройства и приеме на работу.
Ответы дают и на другие вопросы, связанные с переездом, а также с успешной адаптацией в Хабаровском крае.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о законодательных изменениях, которые отразятся на жизни жителей региона. Основные нововведения, вступившие в силу 1 июля, коснулись жилья, социальных выплат, получения кредитов и бизнес-вопросов.