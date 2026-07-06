Вертолёт эвакуировал мужчину со сломанной ногой в Магаданской области

Как сообщили в Пожарно-спасательном центре Магаданской области, 5 июля в 13:08 на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что в районе реки Горячий Ключ в Ольском муниципальном округе, в Мотыклейском заливе, находится человек, который три дня назад сломал ногу и нуждается в эвакуации.