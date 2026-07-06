Вертолёт эвакуировал мужчину со сломанной ногой в Магаданской области

В Магаданской области спасатели и медики провели операцию по эвакуации мужчины, сломавшего ногу в труднодоступной местности. Пострадавший трое суток ждал помощи. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Пожарно-спасательном центре Магаданской области, 5 июля в 13:08 на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что в районе реки Горячий Ключ в Ольском муниципальном округе, в Мотыклейском заливе, находится человек, который три дня назад сломал ногу и нуждается в эвакуации.
В 16:10 в указанный район вылетел вертолёт с работниками Центра медицины катастроф Магаданской области и спасателями Пожарно-спасательного центра. Прибыв на место, медики оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего спасатели на мягких носилках доставили мужчину к воздушному судну. Уже в 17:50 вертолёт приземлился в Магадане, пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
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