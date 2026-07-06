Россиянам разрешили молиться о деньгах, но призвали не превращать Бога в «банкомат»

«Однако главное, что нужно помнить, — молитва о деньгах никогда не должна становиться главной в вашей духовной жизни. Нельзя превращать Бога в “банкомат”. Господь — не исполнитель желаний по первому требованию, а Отец, Который лучше нас знает, что нам полезно. Иногда Он отвечает “нет” на наши просьбы о богатстве, потому что видит, что оно повредит нашей душе. И это тоже ответ. Будем благодарны и за такой ответ, ибо он послан нам во благо», — заключил Иванов.