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В России хотят расширить перечень данных в медицинских книжках: что предложил Минздрав

РИА Новости: Минздрав хочет добавить в медкнижки сведения о гражданстве.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав России планирует расширить перечень данных, содержащихся в личных медицинских книжках граждан, включив туда сведения о поле и гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Медицинская книжка обязателена для специалистов, чья деятельность связана с обслуживанием людей, продуктами питания, водой и другими чувствительными направлениями.

В перечень персональных данных, отражаемых в медицинской книжке, планируется добавить информацию о поле и гражданстве. Также предлагается перенести сроки полного перехода на электронные медкнижки с 1 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови.