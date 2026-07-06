В России хотят расширить перечень данных в медицинских книжках: что предложил Минздрав

Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови.