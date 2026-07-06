В России хотят расширить перечень данных в медицинских книжках: что предложил Минздрав

Минздрав России планирует расширить перечень данных, содержащихся в личных медицинских книжках граждан, включив туда сведения о поле и гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.
Медицинская книжка обязателена для специалистов, чья деятельность связана с обслуживанием людей, продуктами питания, водой и другими чувствительными направлениями.
В перечень персональных данных, отражаемых в медицинской книжке, планируется добавить информацию о поле и гражданстве. Также предлагается перенести сроки полного перехода на электронные медкнижки с 1 сентября.
Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний — проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови.