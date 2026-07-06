На мосту через Амур у Комсомольска-на-Амуре уложено около 900 м покрытия

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт моста, расположенного на 170-м км подъезда к Комсомольску-на-Амуре федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщает ФКУ ДСД «Дальний Восток».
«По состоянию на сегодняшний день в общей сложности уложено около 900 м дорожного покрытия по одной стороне моста в направлении Комсомольска-на-Амуре. Планируем до конца июля перенаправить поток транспорта полностью на эту полосу движения, что позволит увеличить пропускную способность и сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для водителей», — отметил директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
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На объекте протяженностью около 1,5 км ведутся замена и восстановление железобетонных плит: объем выполненных работ составляет более 350 плит. Кроме того, с наступлением благоприятных погодных условий специалисты возобновили устройство нового покрытия на искусственном сооружении, а также приступили к покраске ферм и установке линий электроосвещения, включая архитектурно-художественную подсветку.
Помимо этого, на объекте продолжается усиление металлоконструкций. В подмостовой части завершены работы на пролетных строениях, ведется укрепление площадок для опирания плит. Эти мероприятия необходимы для обеспечения требуемой надежности и соответствия автодорожной части моста современным транспортным нагрузкам.
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Ремонтные работы на мосту. Фото: Предоставлено ФКУ ДСД «Дальний Восток».
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Завершить все строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Напомним, автодорожная часть моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре была построена в 1982-м под нагрузки того времени. Сегодня по нему проезжает около 5,5 тыс. автомобилей в сутки. Сооружение протяженностью около 1,5 км является единственным связующим звеном, обеспечивающим автомобильное сообщение между Комсомольском-на-Амуре и другими населенными пунктами Хабаровского края.
В целях обеспечения безопасности в настоящее время по мосту запрещено движение транспортных средств, максимальная нагрузка на ось которых превышает 8 тонн. Габарит проезда по ширине составляет 3,85 м, допустимая скорость движения — 30 км/ч, минимальная дистанция между автомобилями — 40 м.