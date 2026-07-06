На мосту через Амур у Комсомольска-на-Амуре уложено около 900 м покрытия

Напомним, автодорожная часть моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре была построена в 1982-м под нагрузки того времени. Сегодня по нему проезжает около 5,5 тыс. автомобилей в сутки. Сооружение протяженностью около 1,5 км является единственным связующим звеном, обеспечивающим автомобильное сообщение между Комсомольском-на-Амуре и другими населенными пунктами Хабаровского края.