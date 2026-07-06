В Новосибирске топливный кризис вызвал резкий рост зарплат на АЗС до 10 тысяч рублей за смену

Средние зарплатные предложения для линейного персонала — кассиров и продавцов — теперь составляют от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Наибольшие ставки предлагаются руководящим сотрудникам. Управляющим станциями готовы платить от 75 тысяч рублей в месяц. Операторы-заправщики могут рассчитывать на доход от 40 тысяч рублей, а менеджеры объектов получают от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от условий.