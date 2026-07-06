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В Новосибирске топливный кризис вызвал резкий рост зарплат на АЗС до 10 тысяч рублей за смену

Работодатели активно набирают персонал для автозаправочных станций.

Источник: НДН.ИНФО

Из-за острого дефицита топлива и временного закрытия многих автозаправочных станций в Новосибирске сложилась необычная ситуация на рынке труда: работодатели активно ищут новых сотрудников для АЗС, предлагая им значительно повышенные зарплаты.

Например, на одной из станций по улице Писемского открыта вакансия оператора-кассира. Кандидату обещают от 5 до 10 тысяч рублей в день при сменном графике работы.

Средние зарплатные предложения для линейного персонала — кассиров и продавцов — теперь составляют от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Наибольшие ставки предлагаются руководящим сотрудникам. Управляющим станциями готовы платить от 75 тысяч рублей в месяц. Операторы-заправщики могут рассчитывать на доход от 40 тысяч рублей, а менеджеры объектов получают от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от условий.

Татьяна Картавых