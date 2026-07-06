Новосибирцам озвучили размер маткапитала в 2027 году

В 2027 году материнский капитал проиндексируют предположительно на 5,2%, сообщил РИА Новости депутат Алексей Говырин.
В результате выплата на первого ребёнка может вырасти примерно до 767 тыс. рублей, а на второго — превысить 1 млн рублей и составить около 1 013 тыс. рублей.
Если семья уже получила сертификат за первого, то при рождении второго ей полагается доплата — её размер оценивается примерно в 247 тыс. рублей. Окончательные цифры зависят от фактического уровня инфляции и будут утверждены ближе к концу года.