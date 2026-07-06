Актера Эммануила Виторгана раскритиковали за пестрые наряды дочерей

Недавно 86-летний актер Эммануил Виторган вышел в свет с семьей — супругой Ириной Млодик и двумя дочерьми. Однако пользователи Сети раскритиковали образы детей, приуроченные ко Дню бакинца.
Шестилетняя Этель и восьмилетняя Клара позировали перед камерами вместе с родителями. Старшая дочь надела платье цвета фуксии. Младшая выбрала зеленую юбку в горошек, белую блузку, бусы и бантик.
По словам подписчиков актера, от пестроты нарядов всех четверых буквально «рябит в глазах»: «Как можно было так одеть детей?», «Цыгане шумною толпою», «Отталкивающая семейка».
До этого Мария Машкова, 41‑летняя дочь народного артиста России Владимира Машкова, живущая в США, опубликовала фото с младшей дочерью Александрой, одетой в микрошорты и чулки.
Кроме того, в эфире шоу «Соль. Легенда» продюсер Виктор Дробыш раскритиковал сценический образ певца Akmal. Однако позже ему пришлось извиняться за свои слова.
Композитор также считает, что некоторые артисты приходят в шоу-бизнес исключительно ради славы, не желая при этом прилагать усилия в своем творчестве.