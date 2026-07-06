Россиянам назвали число рабочих и выходных дней в 2027 году

В России в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней. Об этом сообщила завкафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Надежда Черных.
«В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней», — сказала юрист в интервью РИА Новости.
Черных уточнила, что в следующем году общее число выходных и праздничных дней составит 118.
Напомним, в 2026 году в России ожидается еще две короткие рабочие недели. Согласно Трудовому кодексу РФ, официальным праздничным днем во втором полугодии является только День народного единства. Длинные выходные граждан ожидают и в декабре.
Ранее KP.RU сообщал, что россиян на пятидневке в июле ожидают 23 трудовых дня и 8 выходных. Юрист Регина Долотина напомнила, что в июле нет официальных праздничных дат и какие-либо дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.