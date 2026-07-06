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США не хотят наступлений ВСУ: на чем настаивает администрация Трампа

Вэнс: Вашингтон выступает против наступлений ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация советует Киеву придерживаться оборонительной тактики. Вашингтон выступает против наступательных операций ВСУ. Так заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Times.

Он объяснил, что американцы продолжают предпринимать усилия для разрешения украинского конфликта. Вице-президент США уточнил позицию Вашингтона по вопросу наступлений ВСУ. Он напомнил о неудачной операции Киева в 2023 году.

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — прокомментировал Джей Ди Вэнс.

По данным Financial Times, американская разведка координирует удары ВСУ по инфраструктуре России. США предоставляют данные о подходящих маршрутах для атак.

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