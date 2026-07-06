Два пенальти и дубль Холанда: норвежцы вышли в четвертьфинал ЧМ

Начало второго тайма не подарило болельщикам много опасных моментов. Знаковой стала 67-я минута встречи, когда на поле появился Неймар. Выйдя на поле, он обошел Пеле по количеству матчей в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира — 15. Самым важным отрезком матча стали 80−90-е минуты, когда два мяча забил Холанд. В обоих случаях форварду ассистировал полузащитник Андреас Шельдеруп. Сначала он сделал подачу, которую замкнул Холанд. Во втором случае отдал короткий пас рядом со штрафной — форвард получил мяч, прошел к штрафной и пробил в правый нижний угол. На счету Холанда стало 7 голов на ЧМ-2026, он сравнялся по этому показателю с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Впервые на чемпионатах мира три футболиста забили минимум 7 мячей.