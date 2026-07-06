Два пенальти и дубль Холанда: норвежцы вышли в четвертьфинал ЧМ

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Соперник задали высокий темп уже с первых минут. Уже на 3-й минуте гол забил норвежец Патрик Берг, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Вскоре отличный шанс был уже у бразильцев — Кристофер Айер сбил в штрафной Матеуса Кунью, однако 11-метровый не смог реализовать Бруно Гимарайнс.
Гимарайнс затянул с исполнением пенальти и пробил в правый нижний угол, мяч отбил голкипер норвежцев Эрьян Нюланд. В последний раз бразильцы не смогли забить пенальти в проигранной встрече ¼ финала мирового первенства — 1986 с французами, когда Зико не смог переиграть голкипера Жоэля Батса.
До перерыва отличиться могли обе команды. Были моменты у норвежцев Холанда и Мартина Эдегора, а также у бразильцев Винисиуса Жуниора и Габриэля Мартинелли.
Начало второго тайма не подарило болельщикам много опасных моментов. Знаковой стала 67-я минута встречи, когда на поле появился Неймар. Выйдя на поле, он обошел Пеле по количеству матчей в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира — 15. Самым важным отрезком матча стали 80−90-е минуты, когда два мяча забил Холанд. В обоих случаях форварду ассистировал полузащитник Андреас Шельдеруп. Сначала он сделал подачу, которую замкнул Холанд. Во втором случае отдал короткий пас рядом со штрафной — форвард получил мяч, прошел к штрафной и пробил в правый нижний угол. На счету Холанда стало 7 голов на ЧМ-2026, он сравнялся по этому показателю с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Впервые на чемпионатах мира три футболиста забили минимум 7 мячей.
Окончательный счет в матче установил Неймар. В добавленное ко второму тайму время Лео Эстигор ударил в своей штрафной Каземиро, за что был назначен пенальти в ворота норвежцев. Его и реализовал Неймар. Он стал вторым бразильцем после Пеле, забившим на четырех мировых первенствах.
«Жизнь — забивать голы».
Холанд с двумя голами вошел в историю. Он повторил достижение поляка Гжегожа Лято, который забил семь голов на дебютном чемпионате мира 1974 года. Также Холанд стал первым футболистом за 56 лет после немца Герда Мюллера, который забил 7 голов в 4 стартовых матчах чемпионата мира. В итоге Холанда признали лучшим игроком встречи с бразильцами. Обычно после победы футболисты сборной Норвегии вместе с болельщиками устраивают греблю викингов, а за барабаны отвечал капитан Эдегор. Но в этот раз болельщиков заряжал именно Холанд.
Холанд рассказал, в чем секрет его результативности. «Голы являются моей жизнью. Я вот просто такой, не совсем понимаю, что делаю. Но дело в сохранении концентрации, я знаю, что делать, когда появляется шанс. Каждый раз — это новый пик. Я стараюсь всегда сохранять концентрацию и делать все возможное», — сказал Холанд, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо.
Сборная Норвегии впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Команда в четвертый раз принимает участие в мировом первенстве: в 1994 году она не смогла выйти из группы, в 1938-м и 1998-м завершила борьбу за титул на стадии ⅛ финала. Бразильцы впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира.
В ¼ финала норвежцы сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных Мексики и Англии, матч между которыми пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени. Четвертьфинал с участием норвежцев состоится в ночь на 12 июля.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Его действующим победителем является сборная Аргентины.