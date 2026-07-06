В Хабаровском крае стартует приёмная кампания по зачислению в 10-е классы

В управлении образования города Хабаровска напомнили, что подать заявление можно как в очном формате, так и в дистанционном при помощи порталов «Госуслуги» и «Услуги27». При этом необходимо предоставить паспорта ребенка и родителя, а также данные аттестата и результатов экзаменов.