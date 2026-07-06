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В Хабаровском крае стартует приёмная кампания по зачислению в 10-е классы

Школы начнут принимать заявления с 7 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае начинается приемная кампания по зачислению в 10-е классы. Подать заявление нужно успеть до 9 июля. Поступление на последнюю ступень школьного образования зависит от результатов ОГЭ и оценок за прошлый учебный год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Традиционно набор учеников в 10-е классы начинается после сдачи экзаменов.

В большинстве школ Хабаровска заявления принимают в течение двух дней — 7−8 июля. Заседание комиссии, которая примет решение о зачислении, состоится 9−10 июля. А 11 числа того же месяца на сайтах школ опубликуют результаты конкурса и итоговые списки.

В управлении образования города Хабаровска напомнили, что подать заявление можно как в очном формате, так и в дистанционном при помощи порталов «Госуслуги» и «Услуги27». При этом необходимо предоставить паспорта ребенка и родителя, а также данные аттестата и результатов экзаменов.

С вопросами о зачислении детей в школы краевой столицы можно обратиться на горячую линию управления администрации: 8−900−340−09−03.

Напомним, что в Хабаровском крае приемная кампания по подаче заявлений абитуриентов на бюджетные места в вузы продлится до 25 июля.