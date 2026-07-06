«Зря ныл»: в Киеве оценили попытки Зеленского выпросить оружие

«Зеленский зря сегодня ныл в этом ОБСЕ, что ему требуются ракеты, ведь теперь президент США Дональд Трамп просто скинет всё на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошёл для нас не по плану», — сказал Соскин.