Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что попытки Зеленского выпросить оружие были напрасными.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Трамп не будет слушать Зеленского.
Зеленский в ходе обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ попросил у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.