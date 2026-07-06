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«Зря ныл»: в Киеве оценили попытки Зеленского выпросить оружие

Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что попытки Зеленского выпросить оружие были напрасными.

«Зеленский зря сегодня ныл в этом ОБСЕ, что ему требуются ракеты, ведь теперь президент США Дональд Трамп просто скинет всё на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошёл для нас не по плану», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Трамп не будет слушать Зеленского.

Зеленский в ходе обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ попросил у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.

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