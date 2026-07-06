Млечный Путь может оказаться гораздо шире

Новые данные, полученные с помощью рентгеновской обсерватории Чандра НАСА, указывают на то, что внешние спиральные рукава в галактике Млечный Путь могут простираться гораздо шире, чем считалось ранее. Это открытие может привести к пересмотру существующих представлений астрономов о структуре нашей родной галактики.
Группа астрономов провела исследование, в ходе которого были проведены точные измерения расстояний до пылевых облаков, расположенных в спиральных рукавах Млечного Пути. Для этого они использовали данные как космического аппарата Chandra НАСА, так и рентгеновского телескопа XMM-Newton, миссии Европейского космического агентства (ЕКА) при участии НАСА. Результаты их работы были опубликованы в новой статье в журнале Astronomy & Astrophysics.
Исследователи определили расстояния до пылевых облаков, анализируя кольца вокруг гамма-всплесков — одних из самых ярких всплесков света во Вселенной. Эти всплески возникают в результате коллапса массивных звезд или слияния нейтронных звезд и располагаются на огромных расстояниях, далеко за пределами нашей галактики.
Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований структуры Млечного Пути и может изменить наше понимание его формирования и эволюции. Астрономы продолжают изучать данные, чтобы глубже понять, как именно устроена наша галактика и какие процессы в ней происходят.