Млечный Путь может оказаться гораздо шире

Группа астрономов провела исследование, в ходе которого были проведены точные измерения расстояний до пылевых облаков, расположенных в спиральных рукавах Млечного Пути. Для этого они использовали данные как космического аппарата Chandra НАСА, так и рентгеновского телескопа XMM-Newton, миссии Европейского космического агентства (ЕКА) при участии НАСА. Результаты их работы были опубликованы в новой статье в журнале Astronomy & Astrophysics.