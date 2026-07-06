Аллергия: секреты профилактики и лечение

Аллергия — одна из самых быстрых по распространению болезней в мире: по данным ВОЗ, ей страдает около 40% населения, а в крупных промышленных городах этот показатель достигает 30−60%. В России каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребёнок имеют аллергические реакции, и Нижегородская область не исключение. Мы поговорили с аллергологом‑иммунологом Татьяной Марьяновой, чтобы понять причины, симптомы и способы профилактики.
Аллергия — это неправильная реакция иммунной системы, когда безвредные вещества воспринимаются как опасные. Генетическая предрасположенность играет важную роль, но на развитие аллергии влияют и внешние факторы: загрязнение воздуха, стресс, климатические изменения, некачественные продукты и бесконтрольный приём лекарств. Аллергические реакции обычно возникают при повторном контакте с аллергеном и проявляются насморком, чиханием, зудом, слезотечением и кашлем.
Потенциальными аллергенами могут стать любые обычные вещества: пыльца растений, домашняя пыль, шерсть и эпителий животных, а также пищевые продукты. Виды аллергии различаются по органам поражения. При респираторной аллергии и аллергическом рините (встречается приблизительно у 10% людей) возникают зуд в глазах и горле, чихание, заложенность носа, слезотечение, слизистые выделения и конъюнктивит. Бронхиальная астма — одно из тяжёлых проявлений аллергии; приступ может спровоцировать контакт с аллергеном или инфекция.
Пищевая аллергия проявляется быстро, обычно в течение минут после приёма пищи. Частые триггеры — молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя, цитрусовые. Симптомы варьируются от насморка и затруднённого дыхания до крапивницы, атопического дерматита, болей в животе, рвоты и падения артериального давления.
Аллергию часто путают с ОРВИ, поэтому при стойких или повторяющихся симптомах не стоит заниматься самолечением. Врач (терапевт, педиатр, отоларинголог) проведёт обследование, назначит лечение и при необходимости направит к аллергологу. Первый шаг в терапии — определение аллергена и снижение контакта с ним. Для профилактики обострений рекомендуется регулярно проводить влажную уборку, стирать постель в горячей воде, чаще проветривать помещение, убрать ковры и другие накопители пыли, исключить выявленные пищевые триггеры и по возможности избегать пыльцы в период цветения.
Медикаментозное лечение включает антигистаминные препараты, назальные и глазные капли, ингаляции. Для некоторых пациентов показана аллерген‑специфическая иммунотерапия — «прививка» от аллергии: под контролем врача в холодный сезон вводят малые дозы аллергена в течение 3−5 лет, чтобы снизить чувствительность организма. При своевременной диагностике и правильной терапии аллергия поддаётся контролю и не обязательно определяет качество жизни в долгосрочной перспективе.
Ранее профессор Гильденскиольд рассказал, как часто нужно менять постельное бельё.