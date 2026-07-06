Аллергия: секреты профилактики и лечение

Аллергия — одна из самых быстрых по распространению болезней в мире: по данным ВОЗ, ей страдает около 40% населения, а в крупных промышленных городах этот показатель достигает 30−60%. В России каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребёнок имеют аллергические реакции, и Нижегородская область не исключение. Мы поговорили с аллергологом‑иммунологом Татьяной Марьяновой, чтобы понять причины, симптомы и способы профилактики.