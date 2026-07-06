В Хабаровске состоялось назначение нового прокурора

В Хабаровске назначили нового прокурора Краснофлотского района — им стал советник юстиции Сергей Кочетков. Он уже приступил к обязанностям, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Кочеткова представил коллективу и представителям районных структур и.о. прокурора Хабаровского края Сергей Аксаментов. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России 23 июня.
Сергей Кочетков родился в 1988 году в городе Бельцы Молдавской ССР. В 2010 году он окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция» и начал службу в органах прокуратуры.
За годы работы он занимал разные должности: был помощником прокурора района имени Лазо, работал в краевом управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. До нового назначения Кочетков был первым заместителем прокурора Индустриального района Хабаровска.
Сергей Аксаментов обозначил для районной прокуратуры приоритетные задачи с учётом особенностей территории. Основное внимание, как отметили в ведомстве, будет уделяться вопросам, которые напрямую влияют на качество жизни жителей Краснофлотского района.