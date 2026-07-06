Гимнастка Дина Аверина рассказала, что на ее родах будет присутствовать муж

Гимнастка Дина Аверина в беседе с журналистами рассказала, что на родах будет присутствовать ее муж Дмитрий Соловьев.
По словам спортсменки, они сразу обсудили этот момент и решили, что фигурист будет находиться рядом с женой.
— Дима сказал, что будет присутствовать. Мне не помешала бы поддержка близкого человека, а мы с ним очень близки, мы похожи, мы чувствуем друг друга, — поделилась Аверина.
Кроме того, гимнастка сообщила о своих намерениях рожать в Нижнем Новгороде, отказавшись от варианта с московскими клиниками.
— В Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач, профессор с опытом больше 30 лет. К тому же, летом мы всегда много времени проводим там, — цитирует ее PeopleTalk.
До этого Дина Аверина опубликовала фотографии с супругом. На снимках пара запечатлена в белых нарядах. У спортсменки приподнята футболка, а мужчина целует ее округлившийся живот.
О беременности Авериной стало известно 6 июня: она появилась с округлившимся животом на дорожке премии «Муз-ТВ». Для Соловьева этот ребенок станет вторым: у него есть сын Александр от первого брака.