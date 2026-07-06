Прилет четырех рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Самолет авиакомпании S7 из Хабаровска должен был приземлиться в 8 часов 55 минут, но теперь его ждут только в 9.25. Задержка коснулась рейса DP 6525 из московского Шереметьево. Вместо 7.35 он прибудет в Толмачево в 8.45 утра. Рейс из Владивостока сдвинули с 14.15 на 14.50.