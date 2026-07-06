Более 450 квартир сдадут в новом ЖК в Комсомольске-на-Амуре через два года

В городе Юности идет строительство нового жилого комплекса, в котором будет 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилого комплекса, состоящего из трех жилых «свечек», превышает 25 тысяч квадратных метров. При этом застройщик после ввода в эксплуатацию всего комплекса безвозмездно передаст девять квартир мэрии Комсомольска. Строительство жилого комплекса началось в марте 2026 года. Сдать его планируется в третьем квартале 2028-го. Кроме того, как рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, побывавший на стройке, в рамках комплексного развития территорий будет благоустроена территория вокруг новостроек.