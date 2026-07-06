Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 450 квартир сдадут в новом ЖК в Комсомольске-на-Амуре через два года

В городе Юности идет строительство нового жилого комплекса, в котором будет 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилого комплекса, состоящего из трех жилых «свечек», превышает 25 тысяч квадратных метров. При этом застройщик после ввода в эксплуатацию всего комплекса безвозмездно передаст девять квартир мэрии Комсомольска. Строительство жилого комплекса началось в марте 2026.

В городе Юности идет строительство нового жилого комплекса, в котором будет 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилого комплекса, состоящего из трех жилых «свечек», превышает 25 тысяч квадратных метров. При этом застройщик после ввода в эксплуатацию всего комплекса безвозмездно передаст девять квартир мэрии Комсомольска. Строительство жилого комплекса началось в марте 2026 года. Сдать его планируется в третьем квартале 2028-го. Кроме того, как рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, побывавший на стройке, в рамках комплексного развития территорий будет благоустроена территория вокруг новостроек.