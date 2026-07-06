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Больше свежих овощей появится в северных районах Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре строят новую современную теплицу, которая позволит нарастить производство и увеличить объем поставок свежих огурцов, томатов, редиса и 15 видов зелени в северные районы Хабаровского края. Подобную теплицу запустили на предприятии ООО «Агрокомплекс “Восток” в прошлом году. Агрокомплекс “Востокс” — единственное предприятие в северо-восточной части региона, на котором круглогодично выращивают овощи и зелень. Уже.

В Комсомольске-на-Амуре строят новую современную теплицу, которая позволит нарастить производство и увеличить объем поставок свежих огурцов, томатов, редиса и 15 видов зелени в северные районы Хабаровского края. Подобную теплицу запустили на предприятии ООО «Агрокомплекс “Восток” в прошлом году. Агрокомплекс “Востокс” — единственное предприятие в северо-восточной части региона, на котором круглогодично выращивают овощи и зелень. Уже несколько лет здесь получают более 300 тонн урожая в год. Продукты предприятия отправляют на прилавки Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов. У предприятия есть своя розничная сеть из 8 магазинов в Комсомольске-на-Амуре. “Что немало важно — гидропоника, система полива, устройство теплиц — это местное производство. Поэтому задача правительства края — помогать агрокомплексу. Уже сейчас предприятию оказывается ряд мер поддержки. Сегодня мы также обсудили вопрос о расширении льготной помощи нашим производителям”, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Производственная база предприятия находится на территории бывшего тепличного комбината “Восток”. С 2014 года комплекс реконструируют и модернизируют — уже используются пять очередей современных теплиц общей площадью 2,1 га. Пятая очередь запущена в сентябре 2025 года.