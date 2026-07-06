Хабаровский «Амур» начнет подготовку к новому сезону в КХЛ с 15 июля

В середине лета в Хабаровске соберутся игроки с двусторонними контрактами, которые проведут отдельный сбор до конца июля. А с 1 по 15 августа в краевой столице состоится уже общий учебно-тренировочный сбор «Амура» с участием всех игроков и тренеров «тигров». После этого хабаровчане отправятся в Уфу, где с 17 по 20 августа сыграют в Кубке Республики Башкортостан. Там же, в Уфе, «Амур» проведет небольшой предсезонный сбор с 21 по 24 августа. Затем, с 25 по 29 августа, «тигры» примут участие в предсезонном Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске, а с 30 августа по 5 сентября хабаровчане снова будут находиться в Уфе и готовиться к старту нового сезона в КХЛ.