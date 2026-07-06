«СКА-Хабаровск» завершил летние сборы ничьей с «Велесом»

Хабаровчане первыми пропустили гол в конце первого тайма, но на 67-й минуте форвард армейцев Владислав Брагин сравнял счет, реализовав пенальти. На 80 минуте игроки «Велеса» снова вышли вперед, но за несколько минут до конца матча новичок «СКА-Хабаровска» Игорь Школик снова восстановил статус-кво в этом матче. Как итог — боевая ничья со счетом 2:2. Напомним, что в рамках этих летних сборов хабаровская команда провела три контрольных поединка — обыграла «Красное Знамя» из Ногинска со счетом 4:1, уступила футбольному клубу «Сочи» со счетом 2:4, а теперь сыграла вничью со счетом 2:2 с московским «Велесом». Больше товарищеских матчей на сборах не будет, а уже в ближайшие выходные в ФНЛ начнется новый сезон.