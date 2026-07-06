Полиция эвакуировала 70 жильцов из-за угроз мужчины в хабаровском общежитии

В субботу, 4 июля, в отдел полиции № 2 поступил сигнал о том, что в общежитии на Вологодской улице мужчина угрожает жильцам. На место оперативно выехали полицейские и экстренные службы. Сотрудники организовали эвакуацию 70 человек. Совместно с МЧС правоохранители через окно с помощью спецлестницы проникли в комнату, где находился нарушитель. Им оказался пьяный 46-летний местный житель. Опасных предметов в помещении не нашли. Никто из жильцов не пострадал. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Видео: Хабарай gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17278038116873.mp4