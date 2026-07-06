Минтруд одобрил четырехдневную рабочую неделю

Напомним, впервые о возможности перехода «в недалеком будущем» на четырехдневку заявил Дмитрий Медведев, выступая в июне 2019 года на 108-й Международной конференции труда в Женеве. Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.