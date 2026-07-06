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Минтруд одобрил четырехдневную рабочую неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков: «Сегодняшние нормы позволяют перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон».

Компании вправе регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график, который устраивает сотрудников и работодателей и не нарушает баланс интересов работников и бизнеса..

Напомним, впервые о возможности перехода «в недалеком будущем» на четырехдневку заявил Дмитрий Медведев, выступая в июне 2019 года на 108-й Международной конференции труда в Женеве. Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.

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