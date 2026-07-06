В Магаданской области пропала группа из пяти туристов, сплавлявшаяся по рекам

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время туристы маршрут не завершили и на связь не вышли. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области.