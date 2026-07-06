В Магаданской области пропала группа из пяти туристов, сплавлявшаяся по рекам

В Магаданской области спасатели разыскивают зарегистрированную туристическую группу, которая не завершила сплав в назначенное время. На поиски брошены наземные и воздушные силы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время туристы маршрут не завершили и на связь не вышли. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области.
Для усиления наземной группировки готовится вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Спасатели обследуют акваторию рек и прибрежную территорию.
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