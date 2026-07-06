Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по матчам на ЧМ, сравнявшись с Шилтоном

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Вратарь Джордан Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира, сравнявшись с бывшим голкипером национальной команды Питером Шилтоном.
Пикфорд вышел в стартовом составе сборной Англии на матч ⅛ финала чемпионата мира против команды Мексики, который начался в Мехико.
На счету Пикфорда и Шилтона по 17 игр на мировых первенствах. Шилтон принимал участие в трех турнирах, которые проходили в 1982, 1986 и 1990 годах. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей (125).
Пикфорду 32 года, с лета 2017 года он выступает за «Эвертон». Для футболиста это третий чемпионат мира, ранее вратарь участвовал в мировых первенствах 2018 и 2022 годов. Дважды команда доходила до четвертьфинала.