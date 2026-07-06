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Офлайн и онлайн одновременно: красноярцы могут получить два диплома магистра без отрыва от работы

Красноярским бакалаврам и молодым специалистам предлагают подать документы на уникальную программу магистратуры «Профессиональные финансы».

Красноярским бакалаврам и молодым специалистам предлагают подать документы на уникальную программу магистратуры «Профессиональные финансы», позволяющую строить карьеру параллельно с учебой.

Ключевая особенность программы — возможность получить сразу два диплома магистра именитых вузов, Сибирского федерального университета и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Образовательный трек реализуется при активном участии руководителей банка ВТБ.

Программа адаптирована под нужды работодателей: уже со второго курса студенты проходят длительную стажировку в крупных компаниях. Гибридный формат (когда часть группы сидит в аудитории, а часть подключается онлайн в режиме реального времени) дает возможность не прерывать рабочий стаж.

Такой подход уже оценили студенты первого набора. Александр Савельев по первому образованию — инженер-строитель, однако решил сменить профиль и перейти в финансовый сектор.

«Учеба идет в гибридном формате, и это спасает, когда параллельно строишь карьеру. Сильная сторона программы — два диплома вместо одного, а также аккредитация ACCA с перезачетом шести экзаменов. Плюс партнерство с ВТБ: уже на первой встрече нам рассказали про стажировку и старт в банке. Отдельно отмечу развитие гибких навыков: после курса “Язык эффективной коммуникации” я стал иначе ставить задачи своей строительной бригаде, в собственных действиях появилось больше структуры», — поделился опытом Александр.

Со-руководитель магистратуры от СФУ Ирина Ферова подчеркивает, что гибрид не стоит путать с заочным обучением. Учебный план здесь такой же плотный, как на очном отделении, а студенты по ту сторону экрана могут дискутировать с лекторами наравне с теми, кто находится в аудитории. Преподаватели Высшей школы менеджмента СПбГУ регулярно приезжают в Красноярск и читают очные модули на ключевых курсах программы.

Узнать подробности о поступлении и подать документы можно на официальном сайте СФУ до 5 августа 2026 года.

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