Офлайн и онлайн одновременно: красноярцы могут получить два диплома магистра без отрыва от работы

«Учеба идет в гибридном формате, и это спасает, когда параллельно строишь карьеру. Сильная сторона программы — два диплома вместо одного, а также аккредитация ACCA с перезачетом шести экзаменов. Плюс партнерство с ВТБ: уже на первой встрече нам рассказали про стажировку и старт в банке. Отдельно отмечу развитие гибких навыков: после курса “Язык эффективной коммуникации” я стал иначе ставить задачи своей строительной бригаде, в собственных действиях появилось больше структуры», — поделился опытом Александр.