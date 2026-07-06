Дорогу к ЖК «Южный» на Расула Гамзатова во Владивостоке расширят к концу июля

На улице Расула Гамзатова во Владивостоке приступили к долгожданному расширению дороги, ведущей к жилому комплексу «Южный». Подрядчик обещает завершить работы до конца июля. Это решение стало прямым следствием острого транспортного кризиса, в котором оказались жители 1484 квартир — после того как второй выезд из комплекса был заблокирован стройкой соседнего ЖК «Каскада», единственной артерией для машин и пешеходов оставалась узкая дорога-серпантин без тротуаров, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.
Второй выезд закрыла соседняя стройка — теперь 1484 квартиры ЖК «Южный» обслуживает одна узкая дорога.
При этом дорога к комплексу из семи корпусов осталась без пешеходной инфраструктуры — люди идут вплотную к машинам.
Как ранее подробно рассказывало ИА PrimaMedia, ситуация в ЖК «Южный» накалилась до предела. Единственный оставшийся путь длиной 110 метров и шириной всего 3,5 метра не был рассчитан ни на двустороннее движение, ни на пешеходов. Мамы с колясками, дети и инвалиды ежедневно рисковали жизнью, прижимаясь к бетонным стенам, пока мимо проезжали автомобили. Второй выезд, предусмотренный проектом, исчез под котлованом строящегося ЖК «Каскада», а паркинг на 243 машино-места оказался отрезан от внешнего мира. Ситуацию усугубляло отсутствие освещения и тротуаров на самой улице Расула Гамзатова.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю в ответе на запрос жителей прямо заявило, что единственный заезд на территорию ЖК «Южный» не соответствует нормативным документам в области пожарной безопасности. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока зафиксировала, что при выдаче разрешения на строительство «Каскады» не был учтён существующий выезд из «Южного», что лишило жителей возможности нормально покидать территорию. Проект представления для решения вопроса был направлен главе города.
Теперь, по поручению главы Владивостока Константина Шестакова, застройщик «ДВ Констракшен» приступил к расширению существующего проезда к дому № 5, к. 1/1. Как сообщили в управлении градостроительства, эти работы планируется завершить до конца июля. Кроме того, застройщики разрабатывают проект по созданию второго проезда на участке от основной дороги к дому № 5, к. ⅓. Ожидается, что он появится до конца этого года. Таким образом, после долгих месяцев бюрократической переписки и надзорных проверок ситуация, наконец, сдвинулась с мёртвой точки.