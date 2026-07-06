Дорогу к ЖК «Южный» на Расула Гамзатова во Владивостоке расширят к концу июля

Как ранее подробно рассказывало ИА PrimaMedia, ситуация в ЖК «Южный» накалилась до предела. Единственный оставшийся путь длиной 110 метров и шириной всего 3,5 метра не был рассчитан ни на двустороннее движение, ни на пешеходов. Мамы с колясками, дети и инвалиды ежедневно рисковали жизнью, прижимаясь к бетонным стенам, пока мимо проезжали автомобили. Второй выезд, предусмотренный проектом, исчез под котлованом строящегося ЖК «Каскада», а паркинг на 243 машино-места оказался отрезан от внешнего мира. Ситуацию усугубляло отсутствие освещения и тротуаров на самой улице Расула Гамзатова.